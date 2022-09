House of the Dragon: quinto capítulo de la serie será el último de Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen

Este domingo 18 de septiembre se estrenará el quinto capítulo de la exitosa producción de HBO House of the Dragon, serie precuela de Game of Thrones, que narra los acontecimientos en la dinastía Targaryen años antes de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow.

Desde el pasado domingo, la serie sufrió una pequeña modificación horaria como consecuencia del cambio de hora en nuestro país.

Sinopsis quinto capítulo

A través de un avance se pudo saber la trama de este quinto episodio de la serie. Rhaenyra Targaryen, interpretada por Milly Alcock, finalmente contraerá matrimonio con sir Laenor Velaryon, mientras que las disputas y rumores sobre quién ocupará el Trono de Hierro una vez muera el rey Viserys I comienzan a inundar la Fortaleza Roja.

Además, este episodio será el último en el que Milly Alcock encarna a Rhaenyra, al igual que Emily Carey, quien interpreta a Alicent Hightower, ya que a contar del capítulo seis, ambas serán representadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke en su versión adulta.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver House of the Dragon?

El quinto capítulo de la serie ambientada en Westeros se estrenará este domingo 18 de septiembre a las 22:00 horas.

Este nuevo episodio se podrá ver tanto por el canal HBO, en sus distintas señales de cableoperadores, como también por el servicio de streaming HBO Max.