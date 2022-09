House of the Dragon: cómo y a qué hora ver el cuarto capítulo de la serie

Este domingo 11 de septiembre se emitirá el cuarto capítulo de la exitosa producción de HBO, House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones.

La serie, que narra los acontecimientos ocurridos hace casi 200 años de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow, tiene como foco la dinastía de los Targaryen y del dramático evento conocido como “La danza de los dragones”, teniendo como personaje principal a Rhaenyra, su tío Daemon y su hermano Aegon II, quienes buscarán quedarse con el trono de hierro.

Previamente, los capítulos se emitían a contar de las 21:00 horas, sin embargo, esto se verá modificado producto del cambio de hora.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver House of the Dragon?

El cuarto capítulo de la serie ambientada en Westeros se estrenará este domingo 11 de septiembre a las 22:00 horas.

Este nuevo episodio se podrá ver tanto por el canal HBO, en sus distintas señales de cableoperadores, como también por el servicio de streaming HBO Max.