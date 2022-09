Disney+ ya adelanta Halloween y presentó un especial de miedo para el mes de octubre

Aún estamos a mediados de septiembre, pero en Disney+ ya se preparan para vivir Halloween como todo un evento especial durante el mes de octubre y calientan mejores con algunos de sus mejores títulos.

La compañía utilizó sus redes sociales para comenzar a calentar motores de cara a la festividad tan espera en Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Para esto, elaboró un listado con series y películas temáticas.

Se consideran algunos estrenos y otras producciones que ya están disponibles o llegarán a la plataforma durante los próximos días, antes de la celebración.

Bajo el nombre de ‘Hallowstream‘, este evento especial de Disney cuenta con cinco categorías donde se clasificará cada título focalizado en el terror y suspenso.

Dentro de este motivo temático para la ‘Noche de Brujas’, también formarán parte importantes franquicias como Marvel y Star Wars, con sus respectivos lanzamientos.

Todo el mes de octubre Disney+ irá liberando diferentes películas, capítulos de series, producciones especiales y todo tipo de contenido relacionado a Halloween.

Tricks and treats… every witch way. 😏

All of these and more are screaming soon for #Hallowstream on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5uARSGC88s

— Disney+ (@DisneyPlus) September 14, 2022