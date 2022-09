“Top Gun 2” sigue volando alto y se convirtió en la 5ª película más taquillera en la historia de Estados Unidos

Top Gun 2 sigue dando de qué hablar y durante las últimas horas se convirtió en la quinta película más taquillera en la historia de Estados Unidos.

La cinta dirigida por Joseph Kosinski no deja de establecer récords y cosechar éxitos. Si bien existían altas expectativas y se esperaba una gran respuesta del público, lo sucedido ha sorprendido incluso a los creadores.

No cabe dudas de que esta secuela de la icónica historia de 1986 ha sido todo un éxito y es uno de los títulos más importantes de lo que va del año. El regreso de Pete Mitchell (Tom Cruise) logró cautivar a los espectadores.

Bajo el título de Maverick, esta película ha dejado una huella en el mundo del cine. Incluso para el propio Cruise significó un importante proyecto, convirtiéndolo en el actor mejor pagado durante el último tiempo.

Respecto a los números en taquilla, este nuevo film de Top Gun ya ha recaudado más de 1,44 mil millones de dólares a nivel mundial. Esto, con un presupuesto de 170 millones, lo que refleja el acierto en las arcas de Paramount Pictures. Esto le permite posicionarse en el puesto número 12 de las películas con mayor recaudación a nivel mundial.

La película logra mezclar esa nostalgia de quienes vieron el estreno de la primera entrega, una buena historia, un reparto que está a la altura, gran puesta en escena y la acción necesaria.

“Sin duda, Top Gun: Maverick es una verdadera piedra de toque cultural que representa el poder de la experiencia cinematográfica”, dijo Brian Robbins, presidente y director ejecutivo de Paramount.

Es por esto que la cinta ha logrado tener tanto éxito y no para, incluso un buen tiempo después de su estreno en cines. Hay que recordar que llegó el pasado 26 de mayo (en Chile).

Lo más reciente apunta a un logro un tanto más específico y focalizado, ya que refiere únicamente a su país de origen. Sin embargo, no se resta mérito, teniendo en cuenta los títulos con los que se codea.

Según Paramount, Top Gun 2 se convirtió en la quinta película más taquillera en toda la historia de Estados Unidos. Esto tiene un motivo bastante particular que responde al pasado fin de semana.

En EE. UU. se celebró el ‘Labor Day’ (Día del Trabajo), fecha en la que las personas aprovechan su descanso y acuden en masa a las salas de cine.

Bajo este contexto, los ciudadanos optaron por ver Maverick, lo que significó un aumento de USD$7,5 millones entre el viernes y el lunes. Con esto, alcanzó una recaudación total de 701 millones en Estados Unidos.

Así logró meterse en el Top 5 de las películas con mejor recaudación en la tierra norteamericana. Además, este hecho destaca por haber dejado atrás a Black Panther, del UCM (700,4 millones de dólares).

#TopGunMaverick passes #BlackPanther to become the 5th highest-grossing movie ever at the domestic box office 💰 pic.twitter.com/mxFKgbyvHo

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 5, 2022