Tras varios días de incertidumbre, durante esta semana finalmente se confirmó que la versión extendida de Spider-Man: No Way Home llegará a los cines nacionales.

La película de Marvel fue estrenada originalmente en diciembre del 2021 y es uno de los éxitos más taquilleros de la franquicia, con más de mil millones de dólares.

Ahora, tendrá un reestreno con nuevas escenas y material inédito. En total, son 11 minutos adicionales con diferentes secuencias dentro de la historia.

**Esta nota puede contener spoilers**

Dentro de las imágenes que llegan con este nuevo estreno de la versión extendida destaca la modificación de las escenas postcréditos. Si bien no significa un gran impacto para el UCM, intensifica la trama y le brinda mayor nostalgia a la política.

Se mostrará más sobre Matt Murdock (Charlie Cox), quien estará involucrado en un juicio. También aparecerá un pequeño cameo a Harry Holland, hermano del actor protagonista, Tom.

Además, veremos más de ‘Peter 2’ y ‘Peter 3’, con escenas bastante atractivas de los aclamados ‘Hombre Araña’ de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Cuándo será el estreno en Chile?

El simple hecho de que se haya confirmado la llegada de esta película a las salas nacionales ya es una buena noticia para los fanáticos, ya que existía cierta incertidumbre.

Pero lo mejor del anuncio es que no habrá que espera mucho, puesto que la fecha de estreno para la versión extendida de Spider-Man: No Way Home en los cines nacionales es el 15 de septiembre de este 2022.