Star+: estos son los estrenos que llegan en septiembre

Septiembre ya está aquí y, al igual que todas las grandes compañías de streaming, Star+ afronta el noveno mes con nuevos estrenos que le permiten ampliar su catálogo.

Una vez más, la cartelera se renueva con películas y series de diferentes géneros. La compañía ofrecen una gran variedad de títulos, para todos los gustos.

Entre la categoría de los programas televisivos destaca el documental The Babies of 9/11: Twenty Years Later (serie) y uno sobre Soda Estéreo.

Dentro de la larga lista de películas sobresale la llegada de la trilogía completa de La Momia y otros tres títulos de Chuky que se suman al catálogo del servicio.

La cartelera del mes

Series y programas

Limbo

El Repatriado

Entre Bodas

May it Place the Court

En Busca de Pruebas

Long Slow Exhale

The Old Man

Superstar: Vidas de estrellas

Rookie Coops: Los Reclutas

Gird

La Comida del Futuro

Conversaciones entre amigos

Housebroken

Dime más mentiras

Las mujeres de Taipei

La Zona: Misión de supervivencia

S.W.A.T: Temporada 5 | Parte 2

Million Dollar Lastin Los Ángeles: Temporada 13

The Kardashians: Temporada 2

Documentales y especiales

Soda Estéreo

Radio Disney Presenta: Diego Torres, Atlántico a pie

Soul of a Nation Presents: Together as one

Leave No Trace

La materia de Amstrong

Torpedo Alley: Hitler en Estados Unidos

The Babies of 9/11: Twenty Years Later

The Curse of Van Dutch: A brand to die for

Películas

Ola de calor

Corre y dispara

El código Da Vinci

La momia

La momia regresa

La momia: La tumba del emperador dragón

Chuky, el muñeco diabólico 3

El hijo de Chuky

La maldición de Chuky

American Pie 2

