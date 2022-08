¿Cuándo se estrena “Elvis” en HBO Max?

Tras un largo tiempo de espera, Warner Bros anunció la fecha oficial para el estreno de Elvis en HBO Max, la aclamada película que llegó a los cines el pasado 14 de julio.

La cinta dirigida por Baz Luhrmann (El Gran Gatsby) ha sido una gran apuesta de ‘WB’. Con un presupuesto de $85 millones de dólares, a día de hoy acumula más de $270 millones en taquilla y sumando, con algunos países donde sigue en cartelera.

Este título es el primero que se escapa a la norma de la compañía respecto a su llegada al streaming. Hay que recordar que contaban con una ventana de estreno en el marco de los 45 días.

Debido a esto, se generaron muchos rumores y comenzaron las especulaciones sobre su llegada a la plataforma. Muchos apuntaban a que llegaría una vez se concrete la fusión de HBO Max y Discover+.

En definitiva, se dejaron todas las dudas atrás y finalmente se anunció la fecha para que el biopic del ‘Rey del Rock’ se sume al catálogo del streaming.

A través de sus redes sociales, ‘WB’ y las cuentas del propio servicio anunciaron el día. En definitiva, el estreno de Elvis en HBO Max será el próximo viernes 2 de septiembre.

The show’s about to begin.

Elvis will be available to stream September 2 on @hbo via HBO Max. pic.twitter.com/5slWIPtQcT

— HBO Max (@hbomax) August 26, 2022