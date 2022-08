“Cabinet of Curiosities”: la antología de terror de Guillermo del Toro para Netflix lanza un espeluznante primer tráiler

Con información de Nerd News.

El 25 de octubre, justo a tiempo para Halloween, Netflix estrenará el “Gabinete de Curiosidades”, de Guillermo del Toro, durante cuatro días. Se estrenarán dos episodios diarios hasta el día 28, lo que supone un fascinante calendario de estrenos de antología que supera los límites del género, el gusto y los efectos prácticos.

Ya se ha publicado el primer tráiler, “clásicamente espeluznante” como se indica en la nota de prensa. Con seis piezas originales de los guionistas y dos historias originales de del Toro, esta antología ha cobrado vida gracias a un equipo de guionistas y directores elegidos personalmente por el oscarizado director.

Catherine Hardwicke (Thirteen; Lords of Dogtown; Twilight), Vincenzo Natali (In The Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal), Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos), Keith Thomas (Firestarter; The Vigil) y Panos Cosmatos (Mandy) son algunos de los realizadores a cargo de los capítulos de la serie.

“Con Cabinet of Curiosities, nos propusimos mostrar las realidades que existen fuera de nuestro mundo normal: las anomalías y curiosidades. Hemos seleccionado y comisariado un grupo de historias y narradores para presentar estos relatos, ya sea que provengan del espacio exterior, de la tradición sobrenatural o simplemente de nuestras mentes”, dijo Guillermo del Toro en el comunicado de prensa de Netflix.

Sin más aspavientos, les dejamos el trailer de “Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro”: