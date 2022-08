Dwayne Johnson quiere un crossover entre Marvel y DC para el cine

Dwayne Johnson aún no hace su estreno con DC en las pantallas y ya está pensando en el futuro, con un gran crossover junto a Marvel Studios para el cine.

El actor, finalmente, tendrá su papel en el mundo de los superhéroes y lo hará interpretando a Black Adam. La película genera muchas expectativas, más allá del personaje, por lo que significará en la nueva era del Universo Extendido de la franquicia.

Si todo sigue según lo planificado por Warner Bros Discovery, DC debería tener un importante crecimiento dentro de la próxima década. El UCM continúa con lo propio y también tienen una hoja de ruta bastante larga.

Habiendo un análisis de ambas franquicias, ‘La Roca’ se refirió a la posibilidad de que ambos universos puedan conectarse en algún proyecto cinematográfico.

“Sencillamente, mi naturaleza es optimista. Soy especialmente optimista cuando se trata de la creatividad, cuando estamos hablando de películas y cuando estamos tocando el panteón de superhéroes y supervillanos del UEDC”.

“Al otro lado de la calle, tenemos el panteón de superhéroes y supervillanos de Marvel. Para mí, no solo pueden existir el uno frente al otro. En mi opinión, estas dos franquicias deberían cruzarse algún día“, expresó el actor en conversación con Total Film (vía Games Radar).

De esta manera, Johnson se muestra esperanzado en los procesos creativos de cada lado, con miras a un junte en el que podría participar como Black Adam.

Un escenario posible para los superhéroes

Es importante señalar que ya hay algunos cruces de estas franquicias que marcaron la historia, aunque se limitan a los cómics. La idea de Dwayne Johnson es juntar a DC Studios y Marvel Studios en un crossover cinematográfico.

Los diferentes superhéroes de cada editorial ya se han encontrado en las páginas de historietas, por lo que no sería descabellado pensar en su adaptación a la pantalla.

Dentro de los títulos más destacados están: Superman vs The Amazing Spider-Man (1978), The Uncanny X-Men and The New Teen Titans (1982) y la serie DC vs Marvel Comics, lanzada en 1996, donde se abarcan diversas batallas de los personajes.

De todas maneras, para llegar al cine, ‘La Roca’ deberá esperar a que Warner reorganice de buena manera el UEDC para poder establecer un cruce sólido. No es algo imposible, pero quizá para un largo plazo.