“District 9”: La secuela sigue avanzando y está cada vez más cerca

Durante esta semana se volvió a poner sobre la mesa la esperada secuela de District 9, cinta estrenada en el año 2009 y que tuvo una gran recepción por parte del público.

La película dirigida por Neill Blomkamp muestra cómo una raza de extraterrestres convive con los habitantes de Johannesburgo, Sudáfrica. Con una premisa que parecía una apuesta y un presupuesto de apenas 30 millones de dólares, lograron recaudar más de $210 millones en todo el mundo.

Gracias al éxito obtenido, Sector 9 (en español) lanzó al estrellato a su director y también al actor principal, Sharlto Copley. El título sigue siendo una pieza bastante atractiva dentro del género de ciencia ficción ligado a los alienígenas.

¿Segunda parte?

Ya han pasado 13 años desde su estreno y aunque para muchos la historia había concluido, la posibilidad de una segunda entrega está más vigente que nunca.

En el marco de la promoción para La Bestia, fue el propio Copley quien se refirió a que la secuela de District 9 está en progreso y cada vez más cerca de concretarse.

“Está muy cerca de suceder. Pero ahora está en pausa hasta, que el director Neill Blomkamp termine su próximo proyecto“, declaró el intérprete de 48 años.

Respecto a los trabajos de Neill, hay que destacar que no ha hecho grandes películas y se ha enfocado más bien en realizar cortometrajes. Incluso, lo que lo mantiene ocupado es un videojuego, Off the Grid.

Idea para retomar la película

Obviamente no hay datos concretos sobre la secuela de Sector 9. Pero considerando cómo terminó la primera entrega y la historia que se narra, es posible prever una línea a seguir.

Al término de la película se observa como la nave nodriza de los extraterrestres se va de la Tierra, dejando algunos alienígenas que son trasladados al Distrito 10. Para ese entonces ya son más de 2.5 millones.

Lo que se muestra en las imágenes es a los ciudadanos especulando sobre que la nave regresaría para concretar una invasión por completo al planeta.

En cuanto al final abierto, el extraterrestre llamado Christopher promete volver y ayudar a Wikus, en un principio humano, pero que finalmente se transformó en uno de ellos.

De esta manera se espera que la secuela aborde el regreso de esta raza, algo que el público había quedado esperando por mucho tiempo. De ser así, veremos cómo su población aumentó en la Tierra y por si vuelven con la intensión de invadir, se desataría un conflicto de proporciones.

Para quienes no han visto la película o quieran refrescar la memoria ante la eventual secuela, la película está disponible en Netflix.