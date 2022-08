“Black Adam”: Dan a conocer más sobre la presencia de la Sociedad de la Justicia

Durante las últimas jornadas se han liberado nuevos detalles sobre Black Adam y esta vez están enfocados en la esperada aparición de la Sociedad de la Justicia.

La próxima película de Warner Bros mantiene expectantes a los fanáticos, ya que supone un remezón en DC y una nueva forma de abordar las historias de superhéroes. Además, llega bajo el contexto de planes para la renovación de la franquicia.

Pero uno de los factores que más llama la atención entre los fanáticos y está directamente relacionado con la historia del filme tiene que ver con la aparición de algunos personajes.

Se trata del grupo de héroes que precede a la Liga de la Justicia y que tendrá por primera vez su adaptación cinematográfica. De esta manera, el Universo Extendido de DC continúa explorando nuevos caminos.

En rigor, los personajes que veremos en la película son Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) y Doctor Fate (Pierce Brosnan).

Bajo el nombre original de ‘Justice Society of America’, este grupo de héroes apareció por primera vez en los cómics de 1940 y contaba con héroes como Hourman, Spectre, Doctor Fate, Sandman, Atom, Hawkman y The Flash.

Como suele suceder en estos casos, los integrantes han ido cambiando. Los actuales personajes ya han formado parte de otras aventuras, pero es primera vez que participarán en un proyecto para el cine en el UEDC.

La sinopsis oficial detalla: “Casi 5.000 años después de haber sido dotado con los poderes omnipotentes de los antiguos dioses, y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam (Dwayne Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su singular estilo de justicia en el mundo moderno”.

Respecto a la participación de los héroes que estarán presentes en la película, hay que considerar un eventual enfrentamiento. Además, se debe tener en cuenta que Hawkman, en su vida anterior, es quien encerró al protagonista en primer lugar.

Sin embargo, se tiene conocimiento que Black Adam contará con otro personaje catalogado como el villano, por lo que aún quedan dudas en torno al rol de la Sociedad de la Justicia.

The #BlackAdam takeover of @totalfilm is HERE ⚡️

This is for YOU – the fans, as we bring you into the world of #BlackAdam and the wrath of the greatest anti-hero ever known.

On newsstands August 18. #BlackAdam #HawkMan#DrFate#Cyclone#AtomSmasher

In theaters OCT 21st 🌍 pic.twitter.com/OAnucZnlGS

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 12, 2022