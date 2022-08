“Madame Web”: filtraciones revelan los aspectos que tendrán los personajes

Durante las últimas semanas se han revelado nuevas filtraciones de Madame Web que permiten ver en detalle la caracterización de sus personajes, lo que entrega importantes pistas sobre el contexto temporal.

El proyecto de Sony inspirado en el universo de Spider-Man sigue avanzando a paso firme aunque con cierto misterio en cuanto a lo que información oficial refiere.

Sin embargo, las fotografías y anuncios filtrados dan la posibilidad de conocer más acerca de la historia. Hace alguna semanas se conocieron más detalles junto a unas imágenes del set de rodaje que mostraba la ambientación de la película.

Ahora, de la mano de lo extraoficial, vuelve a llegar una nueva noticia. Nuevas fotos de las grabaciones pudieron captar a dos actrices en sus respectivos roles, dando señales de lo que podremos ver en esta adaptación a la pantalla.

Los reportes apuntan a Dakota Johnson como la protagonista, lo que para muchos hacía ruido teniendo en cuenta que pensaban en Madame Web como la anciana en silla de ruedas.

Pero las filtraciones muestran a la actriz con una ropa similar a la que se le conoce a Julia Carpenter en los cómics de Marvel. Esto tendría más sentido respecto al parecido físico y coincidencia etaria.

NEW: Dakota was seen on the set of "Madame Web" on July 20 in Boston. #DakotaJohnson pic.twitter.com/rdTB0uEnVq

— Dakota Johnson Updates (@dakotaj_updates) July 26, 2022