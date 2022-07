Estreno de trailer de She Hulk: Attorney at Law evidenció esperado regreso de personaje de Marvel

Además de revelar sus planes para la Fase 5, Marvel Studios aprovechó su stand en la Comic-Con de San Diego 2022 para dar a conocer un nuevo tráiler de She-Hulk, su próxima serie padisponible en Disney +.

El trailer comienza mostrando la dinámica entre Jennifer Walters y su primo, Bruce Banner/Hulk, y todo el entrenamiento que realizarán para dominar los poderes que permiten que la abogada se transforme en She-Hulk: Attorney at Law.

Sin embargo, todo dará paso a un contexto de superhéroes, mientras se desarrolla un conflicto de interés en el que Jenn tendrá que representar Abominación en la corte, uno de los mayores villanos de su primo. Asimismo aparecen amenazas como Titania.

No es hasta el final de trailer cuando se puede observar un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de Marvel, pues además de los confirmados Hulk y Abominación, y el encuentro entre Walters y Wong, se puede ver cómo es que Daredevil realiza un pequeño cameo.

She-Hulk: Attorney at Law es definida como “la primera verdadera comedia de media hora de Marvel” llegará a las pantallas de Disney + el 17 de agosto.

Cabe destacar que la abogada Jennifer Walters es interpretada por la actriz Tatiana Maslany, conocida por su papel en la serie Orphan Black, producción en la cual le da vida a más de una decena de personajes, siendo su papel nominado a un TCA Award en 2013, dos Critics Choice Awards (2013 y 2014), tres Canadian Screen Award (2014, 2015 y 2016) y un Emmy en 2016.

