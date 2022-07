Un reciente rumor que surge bajo el marco de la Comic Con en San Diego indica que Marvel podría cambiar el nombre de los X-Men para su próxima película dentro del UCM.

Como ha quedado en evidencia en los más recientes estrenos de la franquicia, los mutantes están cada vez más cerca de hacer su aparición en el Universo Cinematográfico.

Poco a poco se han entregado señales de la existencia de este grupo. Como primer acercamiento importante se dio la aparición de Charles Xavier en Doctor Strange 2, aunque haya aparecido en un universo diferente al que transcurren las historias principales.

Después, en Ms Marvel se dio pie para lo integración en un futuro cercano, dejando ver que los mutantes están presentes en ‘nuestro universo principal‘. Además, se introdujo la pieza musical de los ‘X-Men 90′‘ como un guiño inequívoco.

¿Cambio de nombre en el equipo?

Los informes que vienen de diferentes fuentes extraoficiales indican que los mutantes podrían recibir un cambio de nombre para su integración al UCM.

Esto responde a un supuesto término de la licencia X-Men como tal, obligando a un rebranding. De esta manera, el cambio se vería reflejado en el título de la futura película.

La información ha sido replicada por sitios como Deadline, entregando un respaldo a las fuentes de la filtración. Se espera que Disney trabaje en el UCM con varias películas y spin-off (incluyendo series) bajo el título principal de The Mutants.

Todo parece indicar que el cambio de nombre ya es un hecho y de aquí en adelante los X-Men aterrizarán en el Universo Cinematográfico de Marvel con nuevo título.

Sin embargo, no se tiene claridad sobre la razón real para pasar a ser llamados The Mutants. Si bien se apela a motivos comerciales, aún no hay nada confirmado oficialmente.

Deadline seemingly confirms that the X-Men reboot movie for the MCU will be titled, ‘The Mutants’. (https://t.co/MjtLRf19eN) pic.twitter.com/UZgYxJZGTU — Mutants Updates (@MutantsUpdate) July 20, 2022

The Mutants: polémica entre los fans

A pesar de que este nuevo título no se aleja de la idea central que plantea la historia de este grupo de superhumanos y héroes mutantes, los fanáticos se mostraron disgustados por la decisión.

Una vez comenzó a viralizarse la información sobre The Mutants, las rede sociales se llenaron de seguidores atacando a la franquicia por abandonar lo tradicional.

Dentro de los comentarios surgió otra teoría de por qué es el verdadero cambio, y es que se apuntaba a que podría encajar en la nueva visión ‘políticamente correcta’ de Disney y Marvel.

Esto, considerando que muchas veces se especuló sobre una modificación del título porque X-Men era considerado sexista. Precisamente por aquí pasaron las réplicas de muchos seguidores.