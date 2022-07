“All or Nothing: Arsenal”, la nueva serie documental de Amazon

Amazon presentó su próxima serie documental inspirada en el mundo del fútbol y esta vez se enfocaron en un popular club de Inglaterra para crear All or Nothing: Arsenal.

Puede que el equipo no esté pasando por sus mejores años, pero no hay duda de que se trata de uno de los grandes de la Premier League y siempre da de qué hablar.

Es por eso que Prime Video puso las fichas para crear una producción en torno a los ‘Gunners’. Visto desde la espectacularidad para la serie, llegan en un momento atractivo para conocer lo que ocurre en la interna.

Detalles del documental

Con un Arsenal que atraviesa turbulentos cambios, en búsqueda de rearmarse para retomar el nivel que corresponde a un club de alto nivel, veremos cómo se saca adelante este proceso.

En este escenario el rol del director técnico es clave y precisamente Mikel Arteta aparece como principal figura de la serie creada por Prime Video.

Se hace hincapié en cómo el español parece alguien de bajo perfil puertas afuera, pero con sus pupilos es alguien de carácter que se hace entender.

Esto, claramente tiene efectos en la forma que puede transmitir su idea de juego y competitividad. También se aprecia la interacción entre los jugadores y cómo se va configurando el camarín.

Obviamente las imágenes no solo mostrarán los pasillos y vestidores, ya que vienen con olor a pasto. El documental nos muestra lo que ocurre en la interna del equipo tiene repercusión en la cancha, partido a partido.

Fecha de estreno

All or Nothing: Arsenal llegará a Amazon Prime Video el próximo 18 de agosto como un estreno mundial. Pero se realizarán estrenos semanales divididos en tandas de capítulos.

En total son 8 episodios que se liberarán de la siguiente manera:

Jueves 4 de agosto: Capítulos 1, 2 y 3.

Jueves 11 de agosto: Capítulos 4, 5 y 6.

Jueves 18 de agosto: Capítulos 7 y 8.

Por el momento se ha confirmado una sola temporada, pero no se descarta la posibilidad de una continuación. Todo depende de la recepción del público y si el club lo estima conveniente.