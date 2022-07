“La casa del Dragón”: mira el impresionante nuevo tráiler

Cada vez falta menos para el estreno de La Casa del Dragón y durante la tarde de este miércoles 20 de julio HBO Max liberó un nuevo tráiler de la serie.

Los fanáticos se mantienen ansiosos ante la llegada de este spin-off de Juego de Tronos que llegará al servicio de streaming el próximo 22 de agosto.

Poco a poco se ha ido liberando información en torno a esta precuela del título central. Ahora, el nuevo adelanto entregó más detalles de lo que veremos en la historia.

El tráiler nos muestra la intención y acciones de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), que busca acceder al trono siendo la primogénita del rey.

Detalles de la serie

La producción está basada en el libro ‘Fuego y Sangre‘ de George R.R. Martin. Se ubica 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

Podremos conocer a fondo la Casa Targaryen y a sus dragones como protagonistas tanto así como sus jinetes. En esta nueva historia veremos la sed de poder por el trono.

De esta manera se evidencia cómo se va debilitando la soberanía que finalmente termina por caer. Son los primeros pasos que conforman el escenario que vemos en Juego de Tronos.

La primera temporada de House of the Dragon, tendrá 10 capítulos y por el momento no se ha anunciado de manera oficial una segunda parte.

El solo hecho de ser una serie que amplía el universo creado por George R.R. Martin ya entusiasma a los fanáticos, pero con el reciente tráiler crecen las expectativas en torno a La Casa del Dragón.