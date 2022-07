“Hércules”: el live-action va tomando forma con algunos cambios importantes

Disney sigue bajo la línea de reinventar los clásicos en un formato live-action y entre los títulos que están siendo desarrollados está Hércules, cuyo estreno oficial fue en 1997.

Hace poco se anunció que el remake de acción real para Lilo & Stitch volvió a ponerse en marcha. Con esto se puede entender que la fórmula ha dado resultados.

Esta vez las noticias llegan en torno a la cinta animada que nos muestra las aventuras del hijo de Zeus y Hera. La película original, dirigida por Ron Clements y John Musker fue todo un éxito y una verdadero ícono de la compañía.

Ahora, el desafío está puesto en repetir el logro bajo un nuevo formato. Existe gran expectación por cómo se trabajará la cinta y bajo qué perspectiva se abordará la mítica historia.

Detalles de la película

El live-action de Hércules será dirigido por Guy Ritchie, quien tiene experiencia en este tipo de trabajos, ya que estuvo a cargo del remake de Aladdín (2019).

Las labores de producción serán encabezadas por los hermanos Anthony y Joe Russo, hombres detrás de éxitos como Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Dave Callaham (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) escribió el primer borrador para este filme, pero actualmente Disney y la producción está en búsqueda de otro guionista para concluir la historia.

En conversación con Games Radar+, Joe aseguró que esta película presentará una historia renovada. Si bien es una reversión de la cinta animada, no seguirá los hechos al pie de la letra.

“Ciertamente rendirá homenaje al original, pero con un toque más moderno. Lo que a Anthony y a mí nos encanta del original es lo divertido y subversivo que es. Creo que tratamos de adoptar ese sentido del humor en la nueva versión”, explicó.

Por el momento no se conoce a los actores que le darán vida a los personajes, pero se espera que próximamente se conozcan detalles del casting.