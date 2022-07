Premios Emmy 2022: chilenos son nominados por documental de la Patagonia

Esta semana fueron difundidas las nominaciones a Premios Emmy 2022, ceremonia donde tendremos a una importante representación, ya que hay dos chilenos que optan por uno de los galardones.

Chile dirá presente en los Premios Emmy 2022 por el documental Our Great National Parks, donde hay un capítulo dedicado a la icónica zona austral en el episodio Chilean Patagonia.

Los chilenos nominados a los Premios Emmy 2022 por este documental son Christiaan Muñoz-Salas e Ignacio Walker.

La nominación de Chile en los Premios Emmy 2022

Los dos documentalistas chilenos compiten en la categoría “Outstanding Cinematography For A Nonfiction Program“. En español, significa “Mejor fotografía para un programa de no ficción”.

Allí, compiten con producciones internacionales dignas de admirar como McCartney 3, 2, 1 y la docuserie de Netflix The Andy Warhol, Diaries. Así lo consignó recientemente FMDOS.

¿Dónde ver el documental y de qué trata?

Our Great National Parks es una serie documental de Netflix. Por lo tanto, está disponible en su catálogo. Fue estrenado el pasado mes de abril y muestra a uno de los parques nacionales más emblemáticos del mundo.

Dirigido por el ex mandatario norteamericano, Barack Obama, pertenece al género ciencia, naturaleza y ecología.

Este documental que llevó a los dos chilenos a una nominación a los Premios Emmy 2022 hace un recorrido por la Patagonia nuestra, el parque nacional de Kenia, el Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterrey, Estados Unidos. También, nos lleva a Indonesia, al parque nacional de Gunung Leuser.

Respecto a las series de ficción nominadas, destaca Succesion, que tiene 25 nominaciones y Ted Lasso junto a The White Lotus con 20 más. También, figuran producciones como Better Call Saul, Ozark, El Juego del Calamar, The Marvelous Mrs. Maisel y Only Murders in the Building.