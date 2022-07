Premios Emmy 2022: ¿Dónde ver las series nominadas?

El próximo 12 de septiembre tendrá lugar la celebración de los Premios Emmy 2022 con nominaciones de lujo entre las que destacan las mejores series del año.

También, hay producciones que resultaron ser toda una sorpresa en las nominaciones de esta edición, como Severance, de Apple Tv+. También, destacó la serie de Selena Gomez y Steve Martin, Only Murders in the Building.

Por otro lado, hubo lugar para las ya conocidas Succession que lleva cuatro temporadas; Squid Game, el éxito de Netflix; Euphoria, con una segunda entrega más que extrema; y Ted Lasso.

Además, la última teporada de Ozark se convirtió en la más nominada de Netflix, la grande de streaming, así como Stranger Things que acaba de estrenar una potente cuarta temporada.

Como faltan algunas semanas para la esperada ceremonia, todavía hay tiempo para realizar uno que otro maratón con las producciones nominadas. Por eso, en ADN te indicamos cuáles son y dónde verlas, para que aproveches la suscripción que tienes en algunas de las siguientes plataformas de streaming.

Series de Netflix nominadas a los Premios Emmy 2022

Better Call Saul

Ozark

Squid Game

Stranger Things

Inventing Anna

Maid

HBO Max

Euphoria

Succession

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The White Lotus

The Flight Attendant

Insecure

The Staircase

Scenes From a Marriage

Series de Amazon Prime nominadas a los Premios Emmy 2022

The Marvelous Mrs. Maisel

Apple TV+

Severance

Ted Lasso

The Morning Show

Series de Paramount Plus nominadas a los Premios Emmy 2022

Yellowjackets

Killing Eve

Star Plus