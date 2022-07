Warner Bros está en búsqueda de un nuevo actor que interprete a Flash en las futuras películas de DC y durante las últimas jornadas se alzó el nombre de Elliot Page.

Después de una seguidilla de escándalos y polémicas por su errático comportamiento, Ezra Miller fue desvinculado de la compañía. Así es como el papel de Barry Allen quedó vacante.

En el último tiempo han sido varios los nombres que han sonado, incluyendo un posible regreso de Grant Gustin, quien interpretó al personaje en 2014.

Sin embargo, recientemente apareció el nombre de un intérprete que no estaba en carpeta de nadie, pero fue propuesto por los propios fanáticos.

Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes y peticiones para que Elliot Page sea el reemplazante de Ezra Miller en los futuros proyectos de DC.

Uno de los comentarios más destacados en este sentido llegó por parte de Lissete Lanuza Sáenz, editora del portal web especializado en el ámbito, Comic Book Resources.

“Solo quiero aprovechar este momento para decir que Elliot Page sería un gran Barry Allen“, propuso la reconocida escritora, apuntando al caso de que “sea necesario elegir un nuevo Flash”.

Just want to take this moment to say Elliot Page would make a great Barry Allen, in case there's ever a need to, you know, cast a new Flash, for whatever reason. pic.twitter.com/61zGO2GKp1

Desde esta publicación surgieron varios tweets más en el mismo sentido, el apoyo para que el protagonista de The Umbrella Academy llegue al UEDC es cada vez mayor.

Hay que recordar que Warner Bros tiene agendada una próxima película del superhéroe originalmente con Ezra como protagonista. Sin embargo se espera que ya para este proyecto se realice el cambio.

En este sentido, es importante destacar que el film se ha retrasado un par de veces en su fecha de estreno y, por el momento, está agendada para el 23 de junio del 2023.

Por ahora todo dependería de cómo avancen las eventuales negociaciones con un reemplazante inmediato de Miller, lo que significaría un cambio radical de planes. Esto, incluyendo cambios en la producción.

Revisa el tráiler de la película The Flash y algunos tweets a continuación:

Saw someone mention that The Flash should be recast as Elliot Paige earlier and now I'm obsessed with the idea.

Not only does it keep a genderqueer actor in the role, but Elliot's no stranger to superhero outings (X-Men and Umbrella Academy), and is all atound great.

Need this. pic.twitter.com/ar6ugQSXUI

— Watchtower Database (@dcauwatchtower) July 3, 2022