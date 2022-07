Marvel Comics continúa con su misión de ser una editorial inclusiva y durante las últimas jornadas presentaron al primer Spider-Man gay de la historia.

Con esto, la franquicia busca sumar personajes cada vez más importantes en esta línea. Hay que recordar que en pantalla ya se ha visto a Loki (Tom Hiddleston), Valkiria (Tessa Thompson) y Korg (Taika Waititi), cada uno con su diversidad sexual.

Esta vez será el turno del Hombre Araña para un nuevo cómic. Si bien se trata de una versión de otro universo al Peter Parker que conocemos, los fans valoran el mensaje.

El cómic del Spider-Verse

La presentación del nuevo Spider-Man homosexual será a través de la serie de historietas Edge of the Spider-Verse, con fecha de lanzamiento para septiembre de este año.

Se trata de cinco tomos que irán saliendo semanalmente, para los cuales ya se está trabajando en su ilustración y primeras ediciones conceptuales.

Desde estos diseños iniciales es que surgió la primera imagen del Hombre Araña ligado a la comunidad LGTBIQ+. La creación de este personaje es de Steve Foxe y el diseño de Kris Anka.

Su nombre es Web-Weaver, es un “diseñador de moda en Van Dyne no muy amable que obtiene poderes arácnidos y nos muestra un Spiderman muy diferente“, detalló Foxe.

El creador agregó que Weaver “no puede, y no debe, representar a todos los hombres homosexuales. Ningún personaje puede hacerlo por sí solo”.

Por el momento solamente se ha confirmado la presencia del personaje en Edge of the Spider-Verse, sin embargo no se descarta la posibilidad de que aparezca en más títulos.

Todo esto pensado, por ahora, únicamente en el mundo de los cómics, sin planificación para una adaptación a la pantalla o algún videojuego.

De esta manera, se podrá conocer oficialmente al Spider-Man gay en el cómic #5 de esta serie Marvel. Puedes ir revisando actualizaciones y más noticias de la historieta AQUÍ.