Chris Evans revela cómo superó la ansiedad: “Marvel ha sido mi aula de aprendizaje”

En la vida, muchas las personas enfrentan sus propios demonios sin que nadie más lo sepa. Y eso es algo que puede pasarle al ciudadano de a pie y a la figura más conocida de este mundo. Un ejemplo de esto es el actor Chris Evans que pese a ser uno de los actores más conocidos de la industria, enfrentó sus propios problemas personales para llegar a la cima, como su propia lucha contra la ansiedad.

El ex Capitán América está más que enfocado en nuevos proyectos luego de su exitoso paso por Marvel. En el 2019 participó en la última película de la franquicia y recientemente prestó su voz para Lightyear, la nueva cinta de Pixar.

Y fue precisamente en una entrevista por esta película que Chris Evans reveló su costado más personal con detalles de la lucha que tuvo contra la ansiedad en años pasados. Además, contó cómo hizo para superarla.

¿Cómo Chris Evans logró controlar la ansiedad?

En diálogo con MTV, el actor dijo: “A lo largo de 10 años haciendo estas películas, y viéndome obligado a hacer cosas de gran envergadura, te das cuenta de que muchos de los miedos que tenías nunca llegan a materializarse”.

En esa línea, sumó: “Y mira, incluso si lo hacen, he tenido algunas cosas que no siempre han salido como quería, cuando eliges no insistir en ellas, buscarlas, leerlas o absorberlas, desaparecen“.

“Marvel ha sido mi aula de aprendizaje. Este mundo de la actuación te obliga a adquirir cierta habilidad para calmar tu mente. Y, a su vez, te das cuenta de que gran parte del miedo que genera la ansiedad, en realidad nunca sucede, y es tu propia creación“, agregó.

Chris Evans también reveló cómo ve a la ansiedad, ahora que la ha controlado: “Como la mayor parte de nuestra ansiedad en la vida, se trata de estos temores sobre lo que va a pasar. Cuando eres capaz de silenciar tu mente y estar presente en tu cuerpo, esos miedos se desvanecen”.