Sandra Bullock anuncia su retiro temporal de la actuación tras revelar que padece de Síndrome de Burnout

La ganadora de un Oscar a Mejor Actriz en 2010, Sandra Bullock, anunció a comienzo de año que se retiraba temporalmente del mundo del espectáculo.

Si bien la actriz confesó su salida durante la promoción de su última película, The Lost City, durante las últimas horas la intérprete volvió a hablar sobre el tema, esta vez, refiriéndose a la necesidad de tomarse un descanso debido al Síndrome de Burnout que padece, o en su traducción, el Síndrome del quemado, que hace referencia al agotamiento laboral.

En concreto, Bullock conversó con The Hollywood Reporter, y explicó que “no quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé.”

“El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir un refrigerador todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí”, indicó Sandra Bullock en la entrevista.

¿Qué es el síndrome de Burnout?

Tal como lo comentó la actriz, el síndrome de Burnout se puede traducir como el “síndrome del trabajador quemado“, el cual hace referencia al agotamiento emocional que provoca el trabajo en exceso.

Según lo que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Síndrome de Burnot es un fenómeno laboral caracterizado por la sensación de agotamiento, reducción de eficacia y apatía.

“Empiezas a no funcionar muy bien, no cumples plazos, te frustras, y muchas veces estás irritable con tus colegas“, explicó Jeanette M. Bennet, investigadora que estudia los efectos del estrés en la salud en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

Asimismo, es importante precisar que, según la OMS algunas personas también sienten fatiga emocional, y algunos síntomas físicos, como dolores, trastornos del sueño e incluso hipertensión.