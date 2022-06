“Thor: Love and Thunder” recibe los primeros elogios de la crítica especializada

Cada vez falta menos para el estreno de Thor: Love and Thunder y ya están las primeras reacciones de los especialistas que dejan una buena impresión de la historia.

La próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel ha generado altas expectativas por la presencia de varios personajes atractivos. Entre lo más destacado está el regreso de Jane Foster/Mighty Thor (Natalie Portman).

Además, el villano de la película también toma importancia en la trama y se roba las mirada entregándole una cuota de oscuridad. Se trata de Gorr (Christian Bale) quien se luce con su primera aparición en pantalla con un live-action.

Pero como era de esperarse, el gran tono de la historia es el humor. Por ahí pasa gran parte de la valoración. En definitiva, se logra un buen equilibrio en la narración.

Opiniones de la película

Bajo la dirección de Taika Waititi y guion de él mismo junto a Jennifer Kaityn Robinson, el filme de 1h 59m logró convencer a los especialistas.

Erik Davies, de Rotten Tomatoes, apuntó a que es “¡Otra aventura de clásica de Thor!”. Señaló que “es todo lo que quería que fuera. Grandes, coloridas y extrañas batallas impulsadas por Guns N’Roses”.

Además, hizo énfasis en otro aspecto de la película que también debe ser tomado en cuenta: “Historia desesperadamente romántica sobre descubrir el amor en lugares inesperados”.

Andrew J. Salazar, de Geeks Of Color, fue bastante sincero y valoró el hecho de que “Love And Thunder mejora cuando no trata de recuperar desesperadamente la magia de Ragnarok“.

También destacó respecto al humor que “Chris Hemsworth, Natalie Portman (…) lo hacen lo mejor posible”. Además de su mención al trabajado logrado por Christian Bale.

Eric Italiano, de The Post-Credit? (Podcast), aseguró que “es la película más divertida del Universo Cinematográfico Marvel. Los chistes son excelentes, al igual que el elenco”.

Tuvo sus palabras para Gorr, diciendo que “aterrador”, aunque hizo un alcance a la trama en general, indicando que “se quedó plana y sin apuestas. No tengo claro si es un problema de Thor o un problema del UCM”.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines nacionales el próximo 7 de julio y las primeras reacciones hacen crecer las expectativas. Revisa el último adelanto a continuación: