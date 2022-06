“Frozen 3” es confirmada por Kristen Bell aunque aún no sea algo oficial

Kristen Bell fue consultada sobre sus futuros proyectos y tuvo una reveladora respuesta al indicar que Frozen 3 ya es un hecho y solo faltaría el anuncio.

Bajo el marco de la promoción para el libro ‘The World Needs More Purple Schools’, la actriz asistió al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon. Ahí fue donde se refirió a la película.

No hay duda de que se trata de uno de los títulos más exitosos de Disney en el último tiempo, por lo que una nueva entrega no es algo impensado.

A pesar de la posibilidad real, las declaraciones de Bell llegaron de manera inesperada y tomaron por sorpresa a todos, aunque los fanáticos de la historia ya celebran una inminente secuela.

La confirmación no oficial

Kristen Bell es la encargada de darle voz a Anna en las películas de Frozen, por lo que es considerada una fuente directa y con autoridad para hablar del título.

Sin embargo, la intérprete de 41 años sabe que si no hay anuncio oficial de los desarrolladores, en este caso de Disney, podría haber conflictos. Es por esto que se refirió a la nueva entrega de una manera ambigua.

Hablando de sus próximos trabajos, Fallon le consultó específicamente sobre la tercera parte de la historia, ante lo que Kristen respondió: “Me gustaría anunciar oficialmente, sin autoridad alguna, Frozen 3”

“Por favor, tengan en cuenta que he dicho, sin autoridad alguna, porque yo no puedo decir nada, porque no estoy a cargo de eso”, agregó.

Con eso ya dejó en claro que el proyecto al menos estaría en los planes de Disney. Posteriormente, cuando Jimmy quiso seguir indagando, la actriz se mostró evasiva.

“Tengo que mantener el misterio. Solo sé que Idina -Menzel, voz se Esa- dijo recientemente que estaría encantada de estar en otra entrega. Si todos queremos hacerlo, ¿Qué estamos esperando? ¡Hagámoslo!”.

Solo habrá que esperar para que, tal como dijo Kristen Bell, sea Disney quien haga oficial el anuncio de Frozen 3. Solo así se conocerán más detalles de la película.