Con Todd Phillips al mando: “Joker 2” ya está confirmada y tendrá nuevo título

Luego de varios meses de especulación, finalmente ya se puede confirmar la realización de Joker 2, incluyendo un nuevo título para la historia que está en proceso de creación.

Tras el éxito que tuvo la película original estrenada en 2019, era lógico pensar en una secuela. Así fue como se instalaron rumores e información extraoficial.

En definitiva, fue en enero de este año que se dio luz verde para el proyecto. Desde Warner Bros anunciaron una nueva película inspirada en el Guasón, confirmando a Joaquin Phoenix como protagonista y Todd Phillips como el director.

Presentar una versión renovada del villano del mundo de Batman fue una apuesta acertada, lo que se vio potenciado con la gran actuación de Phoenix, quien ganó un Oscar por su trabajo.

La fórmula se repite para la secuela y se espera que vuelvan a sorprender con un gran filme. Recientemente fue el propio Phillips quien compartió una fotografía trabajando en la historia, lo que enloqueció a los fanáticos.

Todd Phillips confirms ‘JOKER 2’ is in the works. pic.twitter.com/4GazT6J8KR

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 7, 2022