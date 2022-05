La popular serie de humor para adultos Rick and Morty, creada por Justin Roiland y Dan Harmon, tendrá un spin-off muy especial bajo formato anime.

Durante esta semana se comenzó a rumorar sobre un futuro proyecto en torno a la animación distribuida por Adult Swim y actualmente en el catálogo de Netflix.

Finalmente la información se confirmó y se trata de un título aparte de la trama central, un anime. El anuncio llega mientras los fanáticos siguen a la espera de la ansiada temporada 5.

Nuevo aspecto de serie y nuevo director

Bajo el título oficial de Rick and Morty: The Anime, la animación contará con 10 episodios dirigidos por Takashi Sano, el hombre detrás de Tower of God.

Entre los capítulos, que también serán emitidos por Adult Swin, se abordarán diferentes temáticas y nuevas aventuras que podrán verse como material independiente a la serie original.

A pesar de esta diferenciación, se espera una línea similar a lo que ya se ha visto previamente en las historias narradas, ya que Sano ha colaborado con el título en los cortos Rick and Morty vs. Genocider y Summer Meets God, un ejemplo de la animación en anime.