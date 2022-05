Durante las últimas jornadas se ha viralizado la idea de realizar una reunión especial junto a los actores de los Power Rangers para celebrar el 30 aniversario.

Se trata de una iniciativa que fue impulsada por los fanáticos de esta serie noventera que marcó a toda una generación y siguen fieles hasta el día de hoy.

Bajo el título original de “Mighty Morphin Power Rangers“, el programa fue emitido por primera vez en 1993. La franquicia se ha ido reinventando con diversas versiones y actualizaciones, pero esta edición pasó a la historia y está en la memoria colectiva.

Así, desde New Ranger Reunion han trabajado en la propuesta para un episodio especial de aniversario. Para esto comenzaron a juntar firmas para tener amplio respaldo.

Respaldado por la comunidad, la organización del sitio logró contactarse con el elenco para presentar la idea. Por el momento no se conocen detalles sobre la respuesta de los actores.

Our #QuantumContinuum petition is 180 away from 8,000 signatures! Please click this link ( https://t.co/IXbspdbX73 ) to sign the petition if you'd like to see @Hasbro @eOne_TV @netflix make the 8-episode MMPR reunion series #PowerRangers Quantum Continuum, written by @David_Yost! pic.twitter.com/g3Pu52iNaY

— New Ranger Reunion (@NewPRReunion30) May 14, 2022