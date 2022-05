¿Cuál será el papel de Margot Robbie en la nueva Piratas del Caribe?

En medio del juicio de Johnny Depp y su desvinculación con la famosa franquicia, fue confirmada una nueva entrega de Piratas del Caribe que contemplaría a Margot Robbie.

La actriz, famosa por grandes papeles en películas como Once Upon a Time in Hollywood, El Lobo de Wall Street y El Escuadrón Suicida, se uniría a la saga por donde ya pasaron estrellas como Penélope Cruz y Orlando Bloom.

El hecho es que hay dos guiones en consideración para una nueva película de Piratas del Caribe. Así lo confirmó el productor de la franquicia recientemente. Uno de los guiones contaría con la actuación de Margot Robbie, algo que revolucionó a los fanáticos.

¿Qué rol tendría Margot Robbie en Piratas del Caribe?

Jerry Bruckheimer ya dijo a The Sunday Times que solo uno de los guiones contemplaría a Margot Robbie en Piratas del Caribe.

Tiempo atrás se dio a conocer que existían varias opciones para continuar con la franquicia. La primera abarcaba un reboot a cargo de Craig Mazin. La segunda, en tanto, era una cinta anunciada hace dos años con Margot Robbie a la cabeza.

Aunque existen estas alternativas en la mesa, el productor no confirmó si los guiones coincidían con estos proyectos. Tampoco reveló qué papel podría interpretar la actriz de Aves de Presa.

Por este motivo, habrá que esperar -primero- la confirmación de su participación en la nueva Piratas del Caribe. Mientras tanto, la actriz se prepara para el estreno del live-action de Barbie en el 2023.

Por otro lado, Johnny Depp dijo en la batalla legal contra Amber Heard que no participaría nuevamente en la franquicia. Por lo tanto, su regreso está prácticamente descartado.