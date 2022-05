Durante la jornada de este jueves 5 de mayo, HBO liberó el ansiado primer tráiler de House of the Dragon, la nueva serie dentro de la saga de George R. R. Martin.

Los fanáticos llevan un tiempo esperando esta serie precuela de Juego de Tronos que llegará durante este año. Poco a poco se han ido revelando detalles pero nada tan concreto como hoy.

Con la llegada de esta producción, la saga Canción de Hielo y Fuego continúa y se expande mientras hay más proyectos en carpeta y a la espera de su estreno.

Teniendo en cuenta el impacto que tuvo Juego de Tronos, la próxima historia promete y genera altas expectativas. Además, hay que sumar el importante factor de que en esta serie se mostrará el dominio de la casa Targaryen.

Detalles sobre la serie

Los hechos de House of the Dragon suceden 200 años antes de la historia contada en el título original, pudiendo tratar las historias que no fueron abordadas en detalle.

Basada en el libro Fuego y Sangre (2018) escrito por Martin, el próximo estreno nos mostrará la sed de poder por el trono, que seguirá siendo una de las principales motivaciones.

De esta manera se evidencia cómo se va debilitando la soberanía que finalmente termina por caer y dejando de tener control sobre el trono de Hierro.

La primera temporada de House of the Dragon, única anunciada hasta hoy, tiene 10 capítulos. El elenco está conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Eve Best, Steve Toussaint, John Macmillan, Savannah Steyn y Wil Johnson, entre otros.

Si bien aún no está confirmada la modalidad de estreno para los episodios, se sabe que el estreno será el próximo 21 de agosto en HBO Max. Revisa el tráiler de House of the Dragon a continuación: