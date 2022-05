Actor de la serie Heartstopper respondió a quienes cuestionan su sexualidad

En las últimas semanas, la serie adolescente LGBTIQ+, Heartstopper, se ha mantenido firme en el top de lo más visto de la grande de streaming.

Tanto la serie como su elenco han ganado una popularidad increíble, especialmente quien interpreta a Nick Nelson en Heartstopper, el actor Kit Connor.

El actor Kitt Connor es uno de los principales de la serie. Allí, cumple el rol de un adolescente que descubre que es bisexual cuando se enamora de un compañero de clases, el alumno Charlie Spring, interpretado por Joe Locke.

De hecho, a medida que pasa la serie, los dos personajes desarrollan sentimientos entre ellos, dando pie a una historia de amor más que inclusiva en la televisión.

Sin embargo, la historia de Heartstopper ha llevado a mucha gente a querer saber cuál es la sexualidad del actor Kit Connor en la vida real.

Ante la gran cantidad de comentarios que aseguran que es bisexual o gay, el mismo actor se pronunció a través de las redes sociales.

Kit Connor acudió a su perfil de Twitter por los rumores que circulan en los últimos días. Estos apuntan a que el actor sería gay o bisexual.

twitter is so funny man. apparently some people on here know my sexuality better than I do…

— Kit Connor (@kit_connor) May 2, 2022