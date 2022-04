En el marco de una nueva edición de la CinemaCon, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró que la franquicia tiene planeada 10 años más.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llegó para cambiar la forma de contar historias de superhéroes. Iniciando en 2008 con Iron Man, establecieron una marca que los hace gozar de un gran éxito al día de hoy.

A lo largo de estos 14 años se ha presentado una variedad de personajes, incluyendo algunos que tuvieron su primera aparición en pantalla bajo este contexto.

La primera década del UCM finalizó en la Fase 3, luego del lanzamiento de los Avengers: Infinity War (2018) y Endgame (2019). Desde ese momento La Casa de las Ideas ha ido creciendo de la mano de Disney+.

¿En qué etapa está el UCM?

Tras un tiempo en el que se detuvo momentáneamente la producción de películas, se inició con la Fase 4, en la que Feige se ha inclinado por las series. Hay que mencionar que esta etapa es la que se encuentra el Universo Cinematográfico de Marvel actualmente.

Los últimos estrenos de películas han sido Black Widow, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Eternals y Spider-Man: No Way Home. En tanto, se espera la llegada de Thor: Love And Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels y la ansiada Doctor Strange 2.

En cuanto a las próximas series de la actual fase del UCM están Mrs. Marvel, She-Hulk e Invasión Secreta. Pero esto es a corto y mediano plazo, ya que Kevin Feige dio noticias a mayor tiempo.

Según señaló el presidente de Marvel, ya está pensando “en los próximos 10 años, con personajes existentes y nuevos personajes y nuevas herramientas de narración con el multiverso, cualquier cosa puede pasar”.