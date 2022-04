Durante esta semana se dio una buena noticia para Sonic 2, siendo considerada como la mejor película adaptación de un videojuego en base a la taquilla.

La película dirigida por Jeff Fowler ha disfrutado de un gran éxito dentro de una área dura en el mundo del cine. Desde Paramount quisieron sumarse a la tendencia de llevar el mundo gamer a la pantalla grande.

Una de las apuestas de la productora fue el popular erizo azul de SEGA. En un principio existía incertidumbre por cómo funcionaría el proyecto que en definitiva se convirtió en uno de los títulos más importantes para el estudio en este género.

El año 2020 se estrenó la primera parte también bajo la dirección de Fowler. A pesar de ser un año complicado por los problemas a raíz del Covid-19, la película logró recaudar 319 millones de dólares.

Gracias al éxito que se tuvo y con la posibilidad de seguir ampliando la historia en base a los diferentes juegos de la franquicia, comenzaron los trabajos para la secuela.

La recepción de la audiencia vuelve a ser muy buena y desde Paramount saca cuentas alegres. Hasta el momento, las recaudaciones superan los 289 millones de dólares.

En el detalle, el éxito que ha recibido la reciente película del erizo ha sido especial en Estados Unidos. Dentro del país norteamericano, Sonic 2 se convirtió en la adaptación más taquillera de un videojuego.

Son buenas noticias para el estudio cinematográfico, demostrando que supieron sacar adelante el desafío. Hay que considerar que este tipo de filmes no son muy exitosos y termina decepcionando a los fans, especialmente a los del mundo gamer.

Ahora solo queda esperar para ver si habrá una nueva película del erizo. Para esto hay que considerar diferentes aspectos pero que se podrían sobrellevar de buena manera.

Por el momento ya está confirmada una serie de Knuckles que surgió en base al cariño que existe sobre este personaje y el respaldo su aparición en Sonic 2.

With a domestic gross of $146 million, #SonicMovie2 is now the highest grossing domestic video game film of all time. #SonicNews pic.twitter.com/Mh7m0scI67

— Tails' Channel · Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) April 26, 2022