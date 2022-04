Durante las últimas horas, bajo el contexto de la CinemaCon 2022, se dio a conocer la fecha de estreno, el título oficial y una nueva imagen de Avatar 2.

En el año 2009 se estrenó la primera cinta de esta historia dirigida por James Cameron y distribuida por 20th Century Fox. La película marcó un hito en la historia del cine y se convirtió en la más taquillera de la historia con 2.847 millones de dólares recaudados.

Debido al gran recibimiento que tuvo en su lanzamiento y el posterior éxito en la era del streaming, era cuestión de tiempo para que se comenzara con una secuela.

Han pasado más de 12 años y se ha especulado mucho sobre los proyectos a futuro de la trama. Si bien ha existido demora, Cameron tiene contemplado, como mínimo, una trilogía.

Para este 2022 veremos finalmente la secuela y se estima que la tercera película llegue en 2024. Aún quedan varios meses por esperar, pero por ahora se entregó nueva información para mantener expectantes a los fanáticos.

Just announced at CinemaCon, Avatar: The Way of Water only in theaters December 16, 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNj — 20th Century Studios (@20thcentury) April 27, 2022

Detalles y nuevas imágenes de la película

La fecha de estreno exacta para Avatar 2: The Way of Water es el próximo 16 de diciembre y llegará a los cines del mundo. Respecto a su llegada al streaming aún no hay detalles pero se estima que Disney+ sería la plataforma con prioridad.

La trama se enfocará en Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), quienes formaron una familia multirracial. Se abordará mucho la importancia y el concepto familiar.

Además de los detalles sobre la trama de la película, James Cameron apuntó a lo que veremos en la pantalla: “Estamos comprometidos con presionar los límites de lo que el cine puede hacer“.

En una de las salas de la CinemaCon desde la compañía de entretenimiento del ratón Mickey Mouse presentaron imágenes sobre la película. Se mostró más acerca de ‘Pandora‘, el nuevo escenario que veremos.

Aún no se libera ningún tipo de material audiovisual sobre la secuela de manera oficial pero desde la convención se filtraron algunas imágenes:

**SPOILER** si no quieres conocer acerca del tráiler o la escenografía.