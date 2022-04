Friends es una de las series más exitosas y que sigue vigente hasta el día de hoy, pero durante su creación pudo haber asumido diferentes nombres.

La historia de seis amigos neoyorquinos conquistó al mundo, consiguió millones de fanáticos en todo el mundo con una trama que logró encantar a un variado público.

Siendo una de las sitcom más reconocidas, se ha hablado mucho acerca de la fórmula que la llevó al éxito. Dentro de los diferentes rumores y teorías, hay certeza de que se manejaron varios títulos para el proyecto.

El pasado 27 de mayo del 2021 se estrenó el especial La Reunión, marcando el reencuentro de los protagonistas 17 años después del final de la serie.

Desde ese momento, y con la disponibilidad del episodio en HBO Max, se ha revivido un sinfín de rumores y curiosidades en torno al título.

Más allá de las personalidades y relaciones entre el elenco, un aspecto tan esencial como el título también tuvo varias opciones alternativas.

Los nombres alternativos de Friends

Los productores tuvieron muchas dudas respecto a varios temas, pasando desde los actores protagonistas, las relaciones entre personajes y hasta el título.

Muchas cosas podrían haber sido diferentes y estos son algunos de los nombres que se manejaban para Friends. “Insomnia Café” fue el nombre inicial de la serie, haciendo referencia al icónico café neoyorquino donde se reunían los amigos.

Le dieron un par de vueltas y posteriormente optaron por algo más elaborado como “Insomnia Cafe: Six of One“, pero también fue descartado. Otro candidato fue “Al Otro Lado del Pasillo“, refiriéndose a la cercanía de los departamentos.

Con los trabajos de producción muy avanzados y la serie a punto de comenzar, se inclinaron por “Friends Like Us“, pero esta vez optaron por simplificar el título y quedó simplemente en “Friends”, con el que se hicieron reconocidos en todo el mundo.