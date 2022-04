Durante las últimas horas se dio a conocer una negociación entre Dwayne Johnson y Walt Disney Company para un papel que de momento le pertenece a Will Smith.

Luego del escándalo en los Premios Óscar que protagonizó el actor principal en títulos como El Príncipe del Rap y Rey Richard, siguen apareciendo consecuencias laborales.

Smith ya se ha quedado fuera de varios proyectos que estaban en carpeta y recientemente se anunció una posible decisión proveniente de la casa de Mickey Mouse.

El último trabajo del intérprete con la compañía fue en Aladdín (2019), donde asumió el rol del popular genio azul. Con su papel incluso recibió algunos premios.

Ahora, la idea de Disney es continuar con la historia y estrenar una segunda parte del live-action que tuvo el éxito esperado con su estreno.

Sin embargo, como una empresa que apunta a un público infantil y familiar, se esperaba una decisión tajante en torno a Will posterior al golpe que le dio a Chris Rock.

Tras la primera película pudimos ver cómo personaje se ha convertido en un humano que vive feliz siendo un marinero. El genio aparecería en Aladdín 2 aunque ya no bajo el mismo intérprete.

Bajo este contexto surgió el rumor de las negociaciones entre ‘La Roca’ y Walt Disney para que el californiano de 49 años asuma el rol.

Por el momento se trata de información no oficial y que no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Solo queda esperar la oficialización por parte de la compañía para ver si Dwayne Johnson llegaría a reemplazar a Will Smith.

Un factor a tener en cuenta es que el actor tiene una agenda bastante ocupada. Con los trabajos en Black Adam, Alerta Roja, Jungle Cruise, entre otros, habrá que hacer un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo.