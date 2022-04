Johnny Depp aseguró que jamás volverá a “Piratas del Caribe”

El juicio por difamación entre Johnny Depp y su ex esposa, la actriz Amber Heard, continúa su curso esta semana con nuevos dichos de la estrella de Piratas del Caribe.

Johnny Depp fue uno de los artistas más rentables del mundo cuando encarnó al icónico Jack Sparrow. Así lo hizo en cinco de las películas de la millonaria franquicia Piratas del Caribe.

Y fue precisamente sobre Piratas del Caribe al que hizo referencia Johnny Depp en sus últimos dichos en el estrado. Esto, en medio de la batalla legal con Amber Heard.

Johnny Depp no volvería a Piratas del Caribe

Se convirtió en el protagonista más querido de Piratas del Caribe. Johnny Depp, vestido del excéntrico pirata, ilustra grandes atracciones de Disney así como varios videojuegos.

Pese al éxito, Johnny Depp no volvería a actuar en la franquicia, así le paguen lo que le paguen. Esto fue lo que aseguró en el juicio que lo enfrenta con Amber Heard.

La ex esposa del actor publicó una columna en The Washington Post en el 2018, donde se declaró víctima de violencia de género. Aunque no nombró al actor, la producción de Piratas del Caribe sacó a Johnny Depp de la sexta entrega.

Es por esa columna que Johnny Depp demandó a Amber Heard, a quien acusa de difamarlo. El juicio se libra por 50 millones de dólares.

En el estrado, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, le preguntó a Depp: “El hecho es, señor Depp, que si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada en esta tierra le haría volver a trabajar con Disney en una película de ‘Piratas del Caribe’? ¿Correcto?”.

El actor no dudó en responder: “Eso es cierto, señor Rottenborn”.

Disney no tiene previsto el regreso de Jack Sparrow a la historia, ya que Piratas del Caribe tomó una nueva dirección con un cast femenino. Este está encabezado por Margot Robbie.

Sin embargo, Depp no estaría dispuesto a volver a la franquicia por darle la espalda en medio de las acusaciones de Herad.