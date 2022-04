La serie de Ahsoka Tano es una de las producciones más esperadas de Star Wars, junto a Kenobi, y recientemente se dio información respecto a su conexión con The Clone Wars.

Se trata de una producción muy esperada por los fanáticos de la franquicia, que se enfocará en uno de los personajes de mayor importancia fuera de las películas.

Poco a poco se ha ido trabajando en el desarrollo del título, conformando el elenco y dándole forma a la trama. Considerando la presencia (y primera aparición) de la Togruta en La Guerra de los Clones, era de esperarse al menos un guiño.

La serie animada es una de las piezas más populares dentro del universo creado por George Lucas y nos mostró el crecimiento de la joven padawan de Anakin Skywalker.

Debido a su popularidad, junto a su edad conforme al avance de la historia principal, Tano apareció por primera vez en un proyecto de live-action con The Mandalorian.

En ese momento vimos un gran cambio respecto a la última vez que la vimos en The Clone Wars, dejando un importante lapso de tiempo sin mostrar.

En conversación con Romper, la directora de la serie Ahsoka, Bryce Dallas Howard, aseguró que existirá una importante conexión con el título animado.

“Sin revelar nada, les encantará todo lo que se avecina en la serie. No puedo contar nada, pero lo que puedo decir es que los fans de The Clone Wars se van a ver muy recompensados“, señaló.

Aún no hay mayor detalle de lo que podremos ver en el título, además, se desconoce quiénes aparecerán junto a la protagonista. Por el momento solo queda esperar más información oficial sobre el proyecto.

Lo cierto es que Ahsoka sigue en proceso de creación y podría traer a algunos personajes de The Clone Wars a la acción real. También hay que tener en cuenta la nueva tendencia de Disney y LucasFilm, por lo que no se puede descartar ninguna teoría de lo que veremos.

Bryce Dallas Howard says fans of 'The Clone Wars' will be 'greatly awarded' with the #Ahsoka series

(via @romper) pic.twitter.com/0Nnu9qwLqA

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 14, 2022