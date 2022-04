El pasado 13 de febrero concluyó la emisión de la segunda temporada del anime Kimetsu no Yaiba, el cual no solo se llevó las loas de los fanáticos, sino que también dejó con ganas de más a quienes siguen esta popular serie.

Por ello, durante el fin de semana se estrenó un primer avance de lo que tratará la tercera temporada del anime protagonizado por Tanjiro y Nezuko, y que abarcará el arco de la “Aldea de los Herreros”.

En el video se puede ver a los pilares Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroj, de la Niebla y del Amor respectivamente, quienes tendrán una participación fundamental en la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba.

Si bien solo se publicaron algunos extractos del nuevo arco y aunque la fecha no ha sido confirmada, todo parece apuntar a que su estreno se dará entre fines de 2022 y principios de 2023.

#NEWS Get ready to embark on a new mission within the Swordsmith Village in this brand new trailer from Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc! 🎉 pic.twitter.com/2Je9E1ypVY

— Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) April 16, 2022