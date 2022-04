Hace aproximadamente un año se anunció el proyecto de una serie en torno al oso Ted, protagonista de las películas homónimas estrenadas en 2012 y 2015.

Tuvieron que pasar siete años para que una nueva historia en torno al irreverente peluche con vida propia. El éxito de las cintas hoy motiva a nuevos planes que ya van tomando forma.

La producción llegará de la mano del servicio de streaming Peacock y estará basada en las historias contadas en los filmes originales de Seth Macfarlane, director que también estará a cargo de la serie.

Según señalaron desde Variety, los trabajos iniciales ya dieron con los primeros actores que formarán parte del elenco. Giorgia Whigham (The Punisher), Scott Grimes (Oppenheimer) y Max Burkholder (Parenthood) son los primeros actores confirmados. También se indicó que Macfarlane volverá a ser la voz del oso protagonista en la versión original de la serie (en inglés).

En la producción trabajarán Paul Corrigan y Brad Walsh (Modern Family), bajo el sello de Fuzzy Door Production, productora del director a cargo del proyecto.

Una serie precuela de las películas

La próxima serie de Ted tendrá lugar antes de los eventos ocurridos en las películas, específicamente en el año 1993. El momento de fama del oso ya había pasado en ese entonces.

Veremos cómo fue su vida junto a su mejor amigo, un John Bennett de 16 años, viviendo en la casa de sus padres junto a su primo en Boston.

“Puede que Ted no sea la mejor influencia para John, pero cuando llegan los problemas, Ted está dispuesto a arriesgarse para ayudar a su amigo y su familia”, dice parte de la sinopsis oficial.

Por el momento no hay fecha tentativa de estreno, pero es importante señalar que Peacock no está disponible en Chile, por lo que no tendremos acceso al título, al menos de forma oficial.