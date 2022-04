El pasado viernes 8 de abril se estrenó la temporada 5 de Élite, la exitosa serie española adolescente, aunque esta vez ha sido duramente criticada.

Netflix sigue trabajando en torno a uno de sus proyectos más populares de los últimos años, sin embargo los últimos episodios generaron indignación entre sus seguidores.

Si bien es un título que siempre ha estado ligado a la polémica por el contenido que exponen en pantalla, hoy las críticas van más allá del sexo, drogas y alcohol.

Los usuarios acusan que la trama intenta “blanquear” y “banalizar” un asunto tan delicado como las violaciones. Se trataba de un caso que quedó pendiente de la temporada 4, pero nunca se pensó cómo sería su desarrollo.

**ESTA NOTA PUEDE CONTENER SPOILERS**

La historia entre Philippe (Pol Granch) y Cayetana (Georgina Amorós) comenzó siendo cuestionada desde la temporada anterior. Se calificó como una de las relaciones más enfermizas y tóxicas de la serie.

El príncipe fue identificado como un violador, razón por la que sus compañeros de Las Encinas le dan la espalda y la apartan de su círculo.

Sus inadecuadas conductas sexuales con otras mujeres salieron a la luz y el personaje comenzaba a vivir las consecuencias en su vida social. Sin embargo, lo que parecía un ‘castigo’ y forma de condenar, cambió radicalmente con la llegada de Isadora (Valentina Zenere), un nuevo personaje.

La joven comienza a justificar las violaciones cometidas por Philippe, legitimando cada una de sus actitudes, tal como grabar sus relaciones sexuales sin el consentimiento de su pareja y otros tipos de vulneración.

Pero el desarrollo de la historia ha llevado a que Cayetana se cuestione si lo que sucedió con el príncipe fue culpa suya, siendo ella la verdadera víctima.

Rápidamente los usuarios de Twitter dejaron en evidencia su punto de vista, apuntando en contra de la trama de Élite 5 y su forma de abordar la violación y las responsabilidades.

Considerando que se trata de una serie con público principalmente juvenil, algunos piden la cancelación del proyecto para evitar este tipo de proyecciones en una plataforma tan masiva.

me está dando un poco de asco el hecho de que estén justificando y defendiendo la violacion que hizo philip, es que frases como que todo el mundo tiene derecho al perdón o qué no se le puede recordar todo el día que es un violador me deja💀 #Elite5

— M;🕊 (@ohbellaciao_) April 8, 2022