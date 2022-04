Con tráiler incluido: conoce cuándo dónde y en qué horario se estrenará el último capítulo de Shingeki no Kyojin

Este domingo se emitirá el último capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin, correspondiente al episodio 87 titulado “El Amanecer de la Humanidad”.

El reciente episodio terminó con el grupo liderado por Armin, Mikasa, Reiner y Annie intentando detener el retumbar de Eren.

Muchos esperaban que este capítulo concluyera la serie, no obstante, se conoció que este episodio durará cerca de 25 minutos, misma extensión que el resto de los episodios, por lo que, aunque no está confirmado, es muy probable que esta temporada no abarque el final de la serie.

Las alternativas que se manejan para cerrar con broche de oro esta serie de anime son una nueva temporada con pocos capítulos, como también una película.

En la previa al final, el estudio Mappa lanzó un alucinante tráiler para calentar motores de cara al fin de semana.

🚨 Attack on Titan fans, DO NOT MISS THIS WEEKEND'S EPISODE! 🚨

Make sure Attack on Titan Final Season Part 2 is on your @Crunchyroll watchlist now 👉 https://t.co/JGOSvY13OW pic.twitter.com/DVpdHq9cXZ

— Funimation (@Funimation) March 30, 2022