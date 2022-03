Durante los últimos meses, Doctor Strange 2 ha sido el tema principal en el Universo Cinematográfico de Marvel y esta vez fue Benedict Cumberbatch quien se refirió a la película.

El protagonista de la próxima historia del UCM dio declaraciones acerca de lo que podremos disfrutar e incrementó las expectativas.

Sus palabras llegan a reforzar parte del título original del proyecto, asegurando que será una locura en relación al multiverso. Las historias que podrían aparecer en pantalla tienen mucho que contar y tendrán un gran impacto en la franquicia de superhéroes.

En conversación con Total Film, el actor fue claro en expresar lo que transmitirá el filme a los espectadores. “Va a ser un viaje emocionante y completamente alucinante. Realmente lo es”, señaló.

Fue enfático sobre la intención de Marvel Studios para trabajar a fondo en los diferentes universos posibles, cada uno con sus personajes que abren un sinfín de posibilidades.

“El título habla de la experiencia de verlo, creo, y ciertamente de hacerlo. Había mucha locura, mucho multiverso y mucho Doctor Strange“, añadió Cumberbatch.

Dirigida por Sam Raimi, esta secuela del Hechicero Supremo continuará los eventos de Spider-Man: No Way Home (2021). Pero las cosas no serán muy fáciles para el Dr. Stephen Strange (Cumberbatch).

La llegada de America Chavez (Xochitl Gomez) traerá problemas y una de las principales aliadas del mago, la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) estará corrompida por un libro de magia negra.

En ese contexto, Stephen viajará por diferentes realidades donde se encontrará con variantes de los mejores héroes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Doctor Strange 2 se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022 y, como si hubiera pocas ansias de los fanáticos, Benedict Cumberbatch hace crecer las expectativas. Por mientras, revisa el tráiler a continuación: