Vuelven los Corleone: “El Padrino” regresará a los cines para celebrar sus 50 años

El Padrino celebrará 50 años desde su estreno y para festejar estrenarán una remasterización de la película con resolución restaurada y en 4K. La nueva edición especial llegará a las salas de cine de la mano de Paramount.

La historia original corresponde a la novela homónima de Mario Puzo, que narra las vivencias de una de las cinco familias de la mafia. En su adaptación para la pantalla grande estuvo bajo la dirección de Francis Ford Coppola.

Fue el 24 de marzo de 1972 que la cinta tuvo su estreno en Estados Unidos. Luego de dos años, el 27 de marzo de 1974 , llegó a Chile, siendo de los últimos países de habla hispana proyectarla.

Se trata de una verdadera obra de arte, calificada como una de las mejores entre los críticos. Además, cuenta con una segunda parte que es igual de exitosa. Tema aparte es la tercera entrega que culminó la trilogía.

En los Premios Óscar del 72′ se quedó con tres estatuillas: Mejor Guion Adaptado (Coppola y Puzo), Mejor Actor (Marlon Brando) y Mejor Película. También obtuvo cinco globos de oro entre los que destaca a Mejor Director (Francis Ford Coppola) y Mejor Banda Sonora (Nino Rota).

La historia de los Corleone, una familia encabezada por Vito, quien a la vez es jefe de una de las cinco familias de Nueva York. El comportamiento criminal, la forma de administrar negocios y el origen siciliano lo posicionó como un potente clan dentro de la cosa nostra.

La película ha envejecido de buena manera, sumando a nuevas generaciones que se encantan con su trama y narración. Con el pasar de los años tuvo algunos retoques y eventos especiales.

En 2007 se realizó la última restauración de la cinta original, proporcionando mejoras en la calidad. Desde ese momento, hace más de 10 años, la tecnología ha evolucionado bastante y existen mejores herramientas.

Con motivo de celebración por sus 50 años, El Padrino se presentará nuevamente en cines, esta vez con mejoras mucho más considerables. Tras medio siglo del lanzamiento, existe una gran expectación de los fanáticos para volver a la familia en la pantalla grande.

Los trabajos fueron realizados por la misma compañía, Paramount Pictures, y contaron con la supervisión de Coppola. La remasterización ha tomado tres años, por lo que se tenía planificado desde hace un buen tiempo.

“Estoy muy orgulloso de El Padrino, que ciertamente define el primer tercio de mi vida creativa”, declaró el director en un comunicado emitido por la productora.

Por su parte, Andrea Kalas, vicepresidenta senior de Paramount, señaló que “ha sido todo un privilegio restaurar estas películas, en una labor que nos llenó de admiración cada uno de los días que dedicamos al proceso”.

Witness the saga of the Corleone family for the first time in 4K Ultra HD. Celebrate the 50th anniversary of Francis Ford Coppola's masterpiece The Godfather in select theatres February 25 and on 4K Ultra HD Blu-ray & Digital March 22. #TheGodfather50 🌹 https://t.co/4kEGF1x37C pic.twitter.com/7dHEbhsUU7

— Paramount Pictures (@ParamountPics) January 13, 2022