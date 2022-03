El Universo Cinematográfico de Marvel vive una etapa importante en su expiación y Moon Knight es uno de los títulos más próximos a su estreno, del cual anunciaron vendrá con “violencia extrema”.

La Fase 4 del UCM se mantiene bastante activa con muchos proyectos en carpeta y otros que ya dieron sus primeros pasos a través del streaming.

Para el próximo estreno de Caballero Luna las expectativas siguen al máximo y en la reciente premiere estadounidense se entregaron nuevas declaraciones oficiales.

Anteriormente ya se habían entregado antecedentes en torno a la temática que se abordará, haciendo referencia a la salud mental. Así se marca un título diferente de lo que estamos acostumbrado a ver de la franquicia.

En conversación con Variety, el guionista principal de la serie, Jeremy Slater, adelantó sobre el tipo de escenas y trama que veremos en pantalla.

“Vamos a darle a la gente algo con lo que sufrir, que se les erice la piel. Tenemos una violencia que nunca se ha visto antes en Marvel Studios“.

El cineasta aseguró que hubo respaldo por parte de los superiores y que “el estudio apoyó siempre esta decisión. Fueron geniales al respecto”.

#MoonKnight writer Jeremy Slater cites "Raiders of the Lost Ark" and "Ghostbusters" as big inspirations for the Marvel series https://t.co/FIzrd2YAML pic.twitter.com/vGAkqGFG4h

— Variety (@Variety) March 23, 2022