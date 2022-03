Se acerca el final: Los mejores memes y comentarios que dejó el décimo capítulo de Shingeki no Kyojin

Este domingo se estrenó el décimo capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin (o episodio 85) titulado “Traidor”.

La historia narra los hechos tal como quedaron en el último episodio, con Hange y Theo Magath vigilando el puerto donde se encuentra la “Facción Jaeger” y Kiyomi Azumabito, embajadora de Hizuru en Marley a quien tiene como prisionera.

Tras una intensa conversación entre ambos, se reunieron con el resto del grupo para informar la situación en el puerto y a la vez idear un plan que les permita alcanzar la aeronave para detener a Eren y el retumbar.

En ello, Theo Magath comienza a lastimar a Yelena exigiéndole información del plan de Eren, dejándose llevar por sus emociones. Finalmente, el merleyense pide disculpas a los eldianos por sus “estupideces”, algo que Armin rechaza.

Tras la escena, se ve a a Floch de forma amenazante y a punto de acabar con la vida de Kiyomi Azumabito, cuando a gritos Armin y Connie le piden algún ingeniero para poder operar la aeronave y así cazar a otros titanes que se habrían escapado rumbo al sur.

Luego de pensárselo un momento, el líder de la “Facción Jaeger” decide no creer en las palabras de Armin y lo tacha de traidor, lo cual da paso a una de las escenas más duras: Connie termina matando a sus dos excompañeros Samuel y Daz, mientras que Armin es baleado. En tanto, Reiner y Annie se transforman en titanes para acabar de una vez con la facción.

El décimo capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin dejó una serie de comentarios y memes, mientras que el siguiente episodio estará disponible el próximo domingo 20 de marzo.

No tengo palabras para describir lo icónico que fue ver a Annie y Reiner luchando juntos en su forma titán #ShingekiNoKyojin #AttackOnTitan pic.twitter.com/ljWXgnMTjP

A veces pienso: "Ojalá hubiera sido Connie y no Sasha", pero la verdad es que Connie sirve mucho es este tipo de escenarios… Me encantó ver de nuevo al Titan Femenino, Annie no tiene piedad.

PD: Una señora mayor le hizo una llave a Floch.

Anime: #shingeki | #shingekinokyojin pic.twitter.com/V6S8CLGz3L

— 𝗝𝗵𝗮𝗱𝗲-𝘀𝗮𝗺𝗮 (@Jhade_sama) March 13, 2022