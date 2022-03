Las impresiones que dejó el estreno de “Érase una vez…pero ya no” que dividieron las redes sociales: “Es ridículamente mala, pero no puedo dejar de verla”

“Érase una vez… pero ya no” es el reciente estreno de Netflix que tiene a Sebastián Yatra sacando suspiros en redes, con algunas escenas subidas de tono. Sin embargo, al parecer, las apariciones del cantante no fueron suficientes para considerar la producción como un estreno exitoso.

La serie creada y dirigida por Manolo Caro es una comedia musical que pretende romper las convenciones de los cuentos convencionales de princesas y hadas a través de una historia que tiene cabida en dos temporalidades diferentes.

Asimismo, el elenco cuenta con representación nacional, pues la actriz chilena Daniela Vega interpreta a dos personajes, “La Bruja”, responsable de hechizar al pueblo ficticio con el maleficio de no poder enamorarse, y “Enamora”, su contraparte en la otra realidad.

Revisa los comentarios sobre el estreno de “Érase una vez…pero ya no” a continuación:

¿Alguien ha perdido 3 horas de su vida viendo "Érase una vez pero ya no" y necesite comentarla? Necesito vomitar.

Si quieres que tú si siga normal, no vayas a ver Érase Una Vez Pero Ya No jajajaj ayyy

Viendo Erase Una Vez Pero Ya No por la trama.

llorando a mares con la serie de "érase una vez, pero ya no" 😭😭😭😭😭😭😭

les tengo q confesar q "érase una vez pero ya no" tmbn me hizo llorar 🤧

Me esperaba muy mala la de "Érase una vez pero ya no" PERO NO TAN MALA

— Bea (@BeaMG1905) March 11, 2022