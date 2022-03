Deadpool 3 sigue en desarrollo con la idea de expandir la historia del peculiar superhéroe que está cada vez más cerca de sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel.

El personaje tuvo su primera aparición en el cómic The New Mutants N°98 de 1991 y posteriormente tuvo varias apariciones poco conocidas en pantalla.

Para televisión tuvo algunos cameos sin intervención en la serie animada X-Men, lo mismo en la serie Marvel Anime: X-Men. También formó parte de Ultimate Spider-Man, donde un capítulo entero estuvo centrado en él.

Respecto a su presencia en largometrajes, tuvo el primer rol en la cinta animada Hulk vs Wolverine. Ya en su paso a live-action, la primera aparición fue en X-Men Origins: Wolverine, con la interpretación de Ryan Reynold.

Para el año 2016 el mercenario bromista dio un gran salto y tuvo su primera película en solitario. La producción fue dirigida por Tim Miller y Reynold continuó dándole vida a Wade Wilson.

Tras el éxito de la película, en 2018 estrenaron la segunda parte, repitiendo al actor principal, aunque la dirección esta vez corrió por parte de David Leitch.

Tras los hechos ocurridos en último filme, la realización de Deadpool 3 era cuestión de tiempo. Con el pasar de los años se fueron liberando nuevos detalle sobre el proyecto.

La cinta fue tomando forma poco a poco, aunque a un paso más lento de los previsto debido al contexto de pandemia por Covid-19 y los otros compromisos en la agenda de losa protagonistas.

Durante las últimas horas se dio a conocer una noticia sobre un importante cambio. Marvel Studios y Disney decidieron realizar un cambio de director para continuar con los trabajo.

Según reportaron diversos medios especializados, la productora llegó a un acuerdo con Shawn Levy, hombre que ha estado de moda durante el último tiempo.

El cineasta ha destacado por sus recientes trabajos en Free Guy (2021) y El Proyecto Adam (2022). Ambos filmes tienen en común un punto que también comparten con la historia del héroe ‘inmortal’, Ryan Reynolds.

De esta manera, el actor y el director volverán a coincidir en una película, pero esta vez ligados en el Universo Cinematográfico de Marvel, a pesar de ser “una película para adultos” con Disney detrás del proyecto.

Por el momento se conocen pocos detalle sobre la nueva película. Respecto al elenco se sabe que veremos en pantalla a Josh Brolin y James McAvoy.

Detrás de cámaras destaca el regreso de Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de las dos primeras entregas. Se espera que los trabajos de rodaje comiencen sí o sí durante este 2022, aunque no se tiene fecha de estreno tentativa.

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 11, 2022