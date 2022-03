Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, es la próxima película más importante de Marvel y una filtración reveló los 8 Illuminati que aparecerían en pantalla.

Luego de los hechos ocurridos en Loki y Spider-Man: No Way Home, el concepto del multiverso será fundamental en la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esta secuela del Hechicero Supremo promete revolucionar la Fase 4 del UCM y lo hará con una historia que contempla varias aristas multiversales.

Con el pasar de los días se ha filtrado gran variedad de información respecto a la cinta y quiénes aparecerían en ella. Nuevas versiones de Iron Man o Wolverine son parte de los nombres que más llaman la atención.

Más allá de las especulaciones, ya se confirmó el regreso de Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata y se aseguraron “muchas sorpresas“.

Dentro de las noticias más llamativas es la aparición de Patrick Stewart, que interpretará nuevamente al Profesor X. Con esto, se abre la puerta para la incorporación de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel.

La organización secreta de la élite mundial volverán a mostrarse en pantalla con la nueva película de Stephen Strange. Luego de que la voz de Charles Xavier apareciera en el primer tráiler, rápidamente se comenzaron a juntar las señales.

Al escuchar “deberíamos contarle la verdad” con la voz de Steward, se dejó en claro que el mago estaba ante los Illuminati. En ese momento se marca un antes y un después.

Una reciente imagen filtrada y viralizada en redes sociales muestra al selecto grupo de héroes que están en lo alto del orden mundial frente al hechicero.

A new #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness leaked photo that clearly shows the Seven Members of The Illuminati! pic.twitter.com/CaaoXhlJuT

— MCU Source (@MCU_Source) March 10, 2022