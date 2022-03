Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, será la próxima estrella internacional invitada a Los Simpson y su animación contará con su voz.

El cantante canadiense es uno de los más populares de los últimos años, con grandes hits que le han permitido obtener récords y diferentes premios.

Ahora está por cumplir otro hito en su carrera, aunque no muy ligado a lo musical, sino que únicamente a la televisión y el espectáculo.

Si bien el hombre de 32 años ya ha tenido apariciones en películas y series, nunca había estado presente en el show de la familia amarilla.

Los otros títulos en los que ha dicho presente son Uncut Gems, American Dad y Robot Chicken. Si bien son títulos de renombres y medianamente exitosos, fue el propio Tesfaye quien reconoció que le gustaría llegar a Springfield.

Según los detalles compartidos por Stereogum, el interprete de “Save Your Tear” tendrá su participación en el capítulo llamado Bart the Cool Kid, con estreno planificado para el 20 de marzo.

The Weeknd llegará a Los Simpson como el personaje Orion Hughes, que veremos en la temporada 33 y que será estrenada por Star Plus.

El artista detrás de “Dawn FM” prestará su voz y se sumará a la lista de famosos que han tenido su paso de manera oficial por la serie. A través de sus redes sociales expresó su felicidad de poder estar en el programa y comentó que está “orgulloso de esto”.

proud of this one 💛 https://t.co/8tdTSdd7Pl

— The Weeknd (@theweeknd) March 6, 2022